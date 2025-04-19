На юго-западе Москвы при пожаре в автосервисе рухнула кровля и сгорели машины

В Северном Бутово при пожаре в автосервисе сгорели три автомобиля

На юго-западе столицы произошел сильный пожар в автосервисе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, возгорание в двухэтажном здании на Варшавском шоссе в Северном Бутово началось около 19:00. Огонь распространился на площади в 150 кв. м. Кровля автосервиса обрушилась, сгорели по меньшей мере три автомобиля.

Как рассказали очевидцы, на месте происшествия виден большой столб густого черного дыма. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб.

16 апреля на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цехе по переработке резины произошел пожар. Площадь возгорания достигла 17 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали около 100 сотрудников МЧС и 30 единиц специальной техники. С открытым горением сотрудники МЧС справились только в ночь на четверг, 17 апреля. После этого они начали проливать и разбирать конструкции.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом, чтобы посмотреть на их работу.