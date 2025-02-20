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На видео попал пожар в автосервисе в Подмосковье

В Подмосковье загорелся автосервис

В Подмосковье загорелся автосервис и несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На Варшавском шоссе в Дрожжино вспыхнул автосервис, на месте работают пожарные бригады. Сгорели несколько автомобилей. По словам очевидцев, пожар начался в районе 16:10 часов. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как горит автомобиль, а также здание самого автосервиса. На записи также заметно, что на место происшествия прибыли спасатели, которые ликвидируют возгорание.

До этого сообщалось, что в Башкирии мужчина поджег автомобиль любовника своей жены.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит к припаркованному автомобилю и поджигает его. Через некоторое время к месту происшествия приезжают спасатели.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили личность злоумышленника.

Ранее авто разорвало на части в Москве.

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