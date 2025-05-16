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В Подмосковье произошел крупный пожар в автосервисе

МЧС: в Подольске загорелся автосервис на площади 1500 квадратных метров
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Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

В подмосковном Подольске на улице Промышленной произошел пожар на территории автосервиса. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, отметили в ведомстве. На месте происшествия организована работа 20 сотрудников МЧС с привлечением семи единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что с места пожара периодически доносятся взрывы. Столб дыма виден за несколько километров. Причина пожара устанавливается.

В ночь на 5 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием. Причиной послужила утечка газа. Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в караоке-баре на северо-востоке Москвы.

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