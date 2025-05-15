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В Перми телефон девушки, найденной на заборе, обнаружили в лесу без SIM-карты

Ura.ru: следователи обнаружили в лесу телефон найденной на заборе пермячки
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Telegram-канал «Baza»

Следователи изучают телефон девушки, которую обнаружили насаженной на забор около бара. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на подругу, с которой пострадавшая была в заведении.

По словам девушки, телефон 18-летней пострадавшей нашли в лесу, но SIM-карты внутри не было, ее обнаружили около самой хозяйки устройства. Она добавила, что после этого технику забрали сотрудники СК для изучения.

Подруга не уверена в том, что девушка самостоятельно упала на забор.

«Даже не представляю, кто такое мог совершить, надеюсь, следователи во всем разберутся», – рассказала подруга.

Девушку нашли на штыре забора несколько дней назад, острие было воткнуто ей в грудь, спасти ее не удалось. По данным источника, знакомого с расследованием, в заведении ей стало плохо, она вышла на второй этаж, затем якобы попала на крышу и в какой-то момент сорвалась.

В том, что произошел несчастный случай, усомнился возлюбленный девушки. Сестра пострадавшей предположила, что родственницу могли изнасиловать, но эту версию следователи отвергли.

Ранее глава СК РФ потребовал доклад по делу о найденной на заборе пермячке.

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