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Глава СК РФ потребовал доклад по делу о найденной на заборе пермячке

Бастрыкину доложат об обстоятельствах по делу найденной на заборе пермячки
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с девушкой, найденной на штыре забора в Перми. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Глава пермского управления СК РФ предоставит Бастрыкину доклад об обстоятельствах, которые сотрудникам ведомства удалось установить в ходе расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

18-летнюю девушку обнаружили после похода в бар. Как рассказали сотрудники заведения, пострадавшая пришла с подругой и спустя некоторое время зашла в туалет, после этого она пропала.

Вскоре ее обнаружили на острие забора бара, но спасти не смогли. Следователи предположили, что с девушкой произошел несчастный случай. Возлюбленный пострадавшей усомнился в такой версии. Ее сестра полагает, что родственницу могли изнасиловать, однако судмедэкспертиза эту версию не подтвердила.

Ранее американец хотел ближе рассмотреть Колизей и упал спиной на штырь ограды.

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