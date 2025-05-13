На теле юной пермячки, найденной насаженной на забор, не обнаружили следов изнасилования

Baza: на теле девушки, найденной на заборе в Перми, не нашли следов насилия

На теле 18-летней девушки, которую нашли насаженной на забор в Перми, не нашли следов изнасилования. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно судмедэкспертизе, в крови погибшей содержалось 5,8 промилле алкоголя. При этом концентрация свыше 5 промилле обычно считается смертельной. На месте происшествия отсутствовали следы борьбы или волочения. Эксперты также не нашли никаких повреждений половых органов и заднепроходного отверстия, которые могли бы указывать на изнасилование.

Следователи опросили одного из мужчин, который пытался познакомиться с погибшей перед тем, как все случилось. По данным источников Telegram-канала, в их отношении могут возбудить уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая. На заборе возле бара «Пиво и мясо» обнаружили тело девушки, насаженное на металлический штырь. По данным полиции, предварительно, произошел несчастный случай, а криминальной составляющей в смерти девушки нет. Однако в соцсетях обсуждают другую версию событий — бар якобы «славится криминалом», и погибшую могли изнасиловать мигранты. Следователи проверят иностранцев на причастность к случившемуся.

Ранее стало известно, что парень найденной на заборе пермячки не верит в версию о несчастном случае.