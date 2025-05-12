Парень пермячки, найденной на заборе, усомнился в версии следствия

Парень найденной на заборе пермячки не верит в версию о несчастном случае

Возлюбленный девушки из Перми, которую нашли на прутьях, поделился своим мнением о ситуации. Его слова приводит Ura.ru.

Молодой человек не верит в официальную версию произошедшего.

«Прошу продолжить следствие, так как не считаю, что это был несчастный случай. Прошу разобраться в этом окончательно. И найти виновных», – рассказал он.

Молодой человек добавил, что его возлюбленная не «гулящей по дешевым кабакам».

Ранее сообщалось, что 18-летнюю девушку нашли у бара, насаженной на металлический штырь забора, спасти ее не смогли. Известно, что место, где ее обнаружили, не попадало в обзор видеонаблюдения.

По версии сотрудников правоохранительных органов, с пострадавшей произошел несчастный случай. Гостья заведения якобы хотела перелезть через забор, но упала на штырь. Как рассказали работники бара, девушка была в баре с подругой, и в какой-то момент зашла в туалет, больше ее не видели.

Как полагает сестра, девушку могли изнасиловать, на это якобы указывает расстегнутая ширинка и неестественная поза, в которой та висела на заборе.

Ранее американец хотел ближе рассмотреть Колизей и упал спиной на штырь ограды.