Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парень пермячки, найденной на заборе, усомнился в версии следствия

Парень найденной на заборе пермячки не верит в версию о несчастном случае
close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Возлюбленный девушки из Перми, которую нашли на прутьях, поделился своим мнением о ситуации. Его слова приводит Ura.ru.

Молодой человек не верит в официальную версию произошедшего.

«Прошу продолжить следствие, так как не считаю, что это был несчастный случай. Прошу разобраться в этом окончательно. И найти виновных», – рассказал он.

Молодой человек добавил, что его возлюбленная не «гулящей по дешевым кабакам».

Ранее сообщалось, что 18-летнюю девушку нашли у бара, насаженной на металлический штырь забора, спасти ее не смогли. Известно, что место, где ее обнаружили, не попадало в обзор видеонаблюдения.

По версии сотрудников правоохранительных органов, с пострадавшей произошел несчастный случай. Гостья заведения якобы хотела перелезть через забор, но упала на штырь. Как рассказали работники бара, девушка была в баре с подругой, и в какой-то момент зашла в туалет, больше ее не видели.

Как полагает сестра, девушку могли изнасиловать, на это якобы указывает расстегнутая ширинка и неестественная поза, в которой та висела на заборе.

Ранее американец хотел ближе рассмотреть Колизей и упал спиной на штырь ограды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами