Хозяин бара в Перми рассказал о последних часах жизни девушки, погибшей на заборе

Хозяин бара в Перми рассказал свою версию смерти девушки, найденной на заборе

Хозяин пермского бара «Пиво, мясо» Борис (имя изменено) рассказал, как 18-летняя Надежда В., находившаяся в сильном алкогольном опьянении, могла попасть на крышу заведения и сорваться на забор. Его версия, которую он рассказал «КП-Пермь», подтверждает выводы следствия о несчастном случае.

По словам владельца, Надежда и ее подруга пришли в бар уже пьяными.

«Она упала, мы это зафиксировали на камерах. Потом спросила, где туалет, я показал — больше я ее не видел», — рассказал Борис.

Он отметил, что окно на крышу было закрыто, а маленькие окна слишком узки для прохода. Однако следствие считает, что девушка, будучи хрупкой (менее 60 кг), могла открыть большое окно, чтобы «подышать».

Согласно данным источника, знакомого с расследованием, Надежда, почувствовав недомогание, поднялась на второй этаж, открыла окно и вышла на крышу. Там ее вырвало, после чего она попыталась спуститься по водоотводу, но сорвалась. Короткая куртка зацепилась за штырь, что привело к смертельной травме.

«Если бы не куртка, падение могло быть не фатальным», — добавил источник.

12 мая стало известно, что в Перми нашли 18-летнюю девушку без признаков жизни, висящую на заборе. Полиция посчитала произошедшее несчастным случаем.

СМИ писали, что девушка, возможно, была похищена, изнасилована и повешена на забор мигрантами, которым она якобы отказала в общении. Однако правоохранители пришли к выводу, что она сама решила перелезть через ограду, не удержалась и упала на штырь.

Молодую девушку без признаков жизни нашли в ночь на 11 мая возле бара на улице Маршала Рыбалко, металлический штырь был воткнут в ее грудь.

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