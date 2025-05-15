На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хозяин бара в Перми рассказал о последних часах жизни девушки, погибшей на заборе

Хозяин бара в Перми рассказал свою версию смерти девушки, найденной на заборе
close
Telegram-канал «Baza»

Хозяин пермского бара «Пиво, мясо» Борис (имя изменено) рассказал, как 18-летняя Надежда В., находившаяся в сильном алкогольном опьянении, могла попасть на крышу заведения и сорваться на забор. Его версия, которую он рассказал «КП-Пермь», подтверждает выводы следствия о несчастном случае.

По словам владельца, Надежда и ее подруга пришли в бар уже пьяными.

«Она упала, мы это зафиксировали на камерах. Потом спросила, где туалет, я показал — больше я ее не видел», — рассказал Борис.

Он отметил, что окно на крышу было закрыто, а маленькие окна слишком узки для прохода. Однако следствие считает, что девушка, будучи хрупкой (менее 60 кг), могла открыть большое окно, чтобы «подышать».

Согласно данным источника, знакомого с расследованием, Надежда, почувствовав недомогание, поднялась на второй этаж, открыла окно и вышла на крышу. Там ее вырвало, после чего она попыталась спуститься по водоотводу, но сорвалась. Короткая куртка зацепилась за штырь, что привело к смертельной травме.

«Если бы не куртка, падение могло быть не фатальным», — добавил источник.

12 мая стало известно, что в Перми нашли 18-летнюю девушку без признаков жизни, висящую на заборе. Полиция посчитала произошедшее несчастным случаем.

СМИ писали, что девушка, возможно, была похищена, изнасилована и повешена на забор мигрантами, которым она якобы отказала в общении. Однако правоохранители пришли к выводу, что она сама решила перелезть через ограду, не удержалась и упала на штырь.

Молодую девушку без признаков жизни нашли в ночь на 11 мая возле бара на улице Маршала Рыбалко, металлический штырь был воткнут в ее грудь.

Ранее в Бурятии двое подростков и мужчина держали в плену пенсионера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами