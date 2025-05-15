В Тыве пять микрорайонов остались без электричества из-за аварии

В Кызыле в пяти микрорайонах отключили свет по причине аварии

В Кызыле Республики Тыва остались без электричества пять микрорайонов из-за аварийного отключения. Об этом сообщает МЧС по Республике в официальном Telegram-канале.

Сообщение об аварии появилось около 8:00 мск.

«‎Доведена информация об аварийном отключении электроснабжения в микрорайонах Южный, Правый берег, центральная часть, Спутник, а также в районе Ближний Каа-Хем», — говорится в сообщении.

Через два часа в ведомстве рассказали о восстановлении электроснабжения. Уточняется, что причиной аварии стал сбой на подстанции «Кызылская».

13 мая сообщалось, что жители пригорода Казани и Зеленодольского района Татарстана ночью остались без электричества из-за аварии. Без света остались поселки Залесный, Новое Юдино, Новочувашский, Осиново, Урняк, Новониколаевский, Дубровка, Новая Тура, Октябрьский, а также жилые комплексы «Салават Купере» и «Радужный».

Как заявили в пресс-службе администрации Зеленодольского района, блэкаут произошел из-за замыкания на одном из высоковольтных столбов. Чуть позже там сообщили, что специалисты восстановили электроснабжение.

Ранее Энгельс остался без воды и света.