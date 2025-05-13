Пригород Казани и Зеленодольск остались без света

Жители пригорода Казани и Зеленодольска остались без электричества из-за аварии

Жители пригорода Казани и Зеленодольского района Татарстана ночью 13 мая остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщает «Российская газета».

Без света остались поселки Залесный, Новое Юдино, Новочувашский, Осиново, Урняк, Новониколаевский, Дубровка, Новая Тура, Октябрьский, а также жилые комплексы «Салават Купере» и «Радужный».

Как заявили в пресс-службе администрации Зеленодольского района, блэкаут произошел из-за замыкания на одном из высоковольтных столбов. Чуть позже там сообщили, что специалисты восстановили электроснабжение.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему Подмосковью оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 26 тысяч человек.

Ранее Энгельс остался без воды и света.