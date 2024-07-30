В России целый город остался без воды и света

В Энгельсе Саратовской области произошла авария, в результате которой город остался без водоснабжения и электроэнергии. Об этом сообщила администрация Энгельсского муниципального района в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение было отключено на сетях АО «Облкоммунэнерго» в Энгельсе», — говорится в официальном сообщении администрации. Специалисты уже приступили к устранению проблемы, и ожидается, что подача электроэнергии будет восстановлена в течение нескольких часов.

Уже накануне в некоторых районах города также наблюдались перебои с водоснабжением. Власти заявили, что восстановление водоснабжения возможно только после восстановления электроэнергии.

В Энгельсе живут 223 тысячи человек.

20 июля жители Краснодара вышли на митинг из-за отключений света. Люди были недовольны долгими перебоями электричества в 40-градусную жару. Протестующие заблокировали дорогу с требованием «дать свет».

На место прибыл мэр города Евгений Наумов — после этого нескольких человек задержали «за оскорбление властей». Оставшимся же глава города пообещал быть с ними, пока в дома не вернут электричество, и даже предложил «привязать его наручниками к столбу». Власти региона объясняют проблемы сбоем на Ростовской АЭС, снабжающей энергией юг России.

Ранее в Хасавюрте произошло замыкание на силовом трансформаторе.