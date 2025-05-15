На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как самолет-амфибия тушит пожары в Забайкалье

МЧС: для тушения лесов в Забайкалье самолет будет забирать воду из озера Кенон

Для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае самолет-амфибия Бе-200ЧС будет забирать воду из озера Кенон. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к принятым мерам.

«Посадка и взлет Бе-200 требуют свободной акватории. Нахождение людей или техники на воде создает риск столкновения и угрозу жизни», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась до 629 тыс. га. В МЧС сообщали, что на территории региона продолжают действовать 49 лесных пожаров, из них локализованы 14 очагов на площади почти 121 тыс. га.

Утром 14 мая в МЧС рассказали об усилении авиагруппировки для борьбы с огнем в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра. В министерстве уточнили, что он способен за один вылет сбросить до 12 тонн огнетушащей жидкости.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами