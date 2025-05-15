Появилось видео, как самолет-амфибия тушит пожары в Забайкалье

МЧС: для тушения лесов в Забайкалье самолет будет забирать воду из озера Кенон

Для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае самолет-амфибия Бе-200ЧС будет забирать воду из озера Кенон. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к принятым мерам.

«Посадка и взлет Бе-200 требуют свободной акватории. Нахождение людей или техники на воде создает риск столкновения и угрозу жизни», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась до 629 тыс. га. В МЧС сообщали, что на территории региона продолжают действовать 49 лесных пожаров, из них локализованы 14 очагов на площади почти 121 тыс. га.

Утром 14 мая в МЧС рассказали об усилении авиагруппировки для борьбы с огнем в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра. В министерстве уточнили, что он способен за один вылет сбросить до 12 тонн огнетушащей жидкости.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.