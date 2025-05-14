МЧС России усилило авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Забайкалье

МЧС РФ усилило авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что борт направили по поручению главы ведомства Александра Куренкова.

«‎Самолет-амфибия способен сбросить в очаг пожара за один вылет до 12 тонн огнетушащей жидкости. Заправка водой может осуществляться с помощью пожарных автоцистерн, а также напрямую из озера Кенон», — сказано в сообщении МЧС.

Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров, бушующих на территории Забайкальского края, превысила 500 тыс. гектаров. Как рассказали в МЧС, пламя распространилось на площади более 576 тыс. гектаров.

В Забайкальском крае уже неделю бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру региона — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 мая в Рослесхозе сообщили об отправке 100 парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиационных отделений в Забайкальский край. Они прибыли в регион, чтобы принять участие в тушении лесных пожаров.

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.