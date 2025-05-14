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В Забайкалье увеличилась площадь лесных пожаров

МЧС: площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 629 тыс. га
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась до 629 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве рассказали, что на территории региона продолжают действовать 49 лесных пожаров, из них локализованы 14 очагов на площади почти 121 тыс. га.

Утром 14 мая МЧС сообщило об усилении авиагруппировки для борьбы с огнем в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра. В министерстве уточнили, что он способен за один вылет сбросить до 12 тонн огнетушащей жидкости.

Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров на территории Забайкалья превысила 576 тыс. га.

В регионе уже неделю бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.

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