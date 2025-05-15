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Фигурантам дела о теракте против начальника войск РХБЗ Кириллова продлили арест

Суд в Москве продлил арест обвиняемым в теракте против генерала Игоря Кириллова
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Максим Блинов/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста троим фигурантам дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

По словам источника агентства, ходатайство с соответствующим требованием направил следователь.

«Суд постановил <...> продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — подчеркнул он.

Теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова произошел утром 17 декабря. У жилого дома на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, которое было заложено в стоявший рядом с подъездом самокат. В результате начальник войск РХБЗ и его помощник получили серьезные ранения, их спасти не удалось.

На этом фоне следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая незаконный оборот взрывчатки и теракт. Уже на следующий день правоохранители задержали исполнителя нападения Ахмаджона Курбонова. Как рассказал мужчина во время допроса, его завербовали представители украинских специальных служб. Кураторы обещали заплатить ему $100 тыс. и помочь с переездом в Европу.

Впоследствии под стражей оказались еще два человека — Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Они арендовали для Курбонова комнату в одном из столичных хостелов, а также получали для него деньги от кураторов. Все трое были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее помощника Игоря Кириллова, которого не стало в результате теракта, наградили орденом Мужества.

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