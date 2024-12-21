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Погибшего помощника Кириллова посмертно наградили орденом Мужества

Погибший с Кирилловым помощник Поликарпов посмертно награжден орденом Мужества
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Владимир Хмелев/ТАСС

Погибший вместе с генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым подполковник Илья Поликарпов посмертно награжден орденом Мужества. Об этом ТАСС сообщил его друг.

По его словам, министр обороны РФ Андрей Белоусов передал супруге Поликарпова орден Мужества посмертно.

Накануне генералу Кириллову было посмертно присвоено звание Героя России.

Кириллова и Поликарпова похоронили 20 декабря на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». С ними приехали проститься близкие и коллеги. На церемонии также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Генерал-лейтенант и его помощник погибли 17 декабря на Рязанском проспекте Москвы в результате взрыва. По данным Следственного комитета, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Ранее появились кадры момента взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ.

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