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Россиянину грозит до восьми лет лишения свободы за совращение падчерицы

В Нягани арестовали мужчину, обвиняемого в совращении падчерицы
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Depositphotos

В Нягани 42-летнего местного жителя арестовали за совращение малолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Няганский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местного жителя, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия в отношении своей падчерицы 2011 года рождения.

Следствие предъявило ему обвинение по двум эпизодам преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет без альтернативы. Расследование уголовного дела продолжается.

До этого в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их, чтобы заставлять воровать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее учительницу арестовали за связь с 15-летним учеником и непристойные видео.

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