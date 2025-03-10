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В Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их

В Татарстане будут судить мужчину, совратившего пятерых подростков
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Татарстана предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних, мужчина приглашал детей в гости, совращал их и шантажировал. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, обвиняемый познакомился в сети с пятью подростками. Мужчина пригласил их в гости на съемную квартиру, где изнасиловал детей, снимая происходящее на видео.

Затем злоумышленник вместе со своим подельником угрожал потерпевшим распространением видео и заставлял подростков воровать. Когда малолетних воров задержали, они рассказали о произошедшем полицейским. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что подозревает 41-летнего мужа в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. Мужчину задержали в квартире на проспекте Королева, после допроса его отпустили. Известно, что пострадавшей девочке 16 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее жителя Воронежской области задержали за многолетнее развращение школьницы.

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