Учительницу арестовали за связь с 15-летним учеником и непристойные видео

Учительницу из американского штата Юта обвиняют в растлении ребенка. Об этом сообщает KSL-TV.

По версии правоохранителей, 28-летняя Мэлори Нильсон работала в средней школе и во время учебного процесса растлила мальчика, который в период с 2021 по 2023 годы учился в заведении.

Женщина отправляла мальчику видео непристойного характера, которые позже видели и его друзья. Помимо этого, уже после перехода в старшую школу ученик продолжал поддерживать контакт с педагогом и оставался с ней в классе после уроков.

По словам самого ученика, он общался с учительницей в мессенджере. Педагог разрешала ему и его друзьям играть в баскетбол в спортзале школы в момент, когда заведение было закрыто.

Он добавил, что в мае 2024 года у них с Нильсон была связь, на тот момент пострадавшему было 15 лет.

На данный момент женщина не преподает в школе, ее отправили в отпуск. По словам представителей администрации округа, они сотрудничают со следствием.

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