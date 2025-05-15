Стало известно о ситуации с выброшенным на Сахалин китайским сухогрузом

Китайский сухогруз An Yang 2, который зимой был выброшен на побережье Сахалина, готовят к откачке находящихся на борту нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

По ее информации, специалисты Морспасслужбы начали возводить подвесной трубопровод для дальнейшей перекачки нефтепродуктов на берег. Для обеспечения безопасности процесса на месте спасательной операции возведен подъездной путь и площадка для промежуточного резервуара, а также организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных формирований Морспасслужбы.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, слова которого приводит пресс-служба, ранее в ходе переговоров между правительством региона и делегацией из Китая было достигнуто соглашение о выгрузке топлива с An Yang 2, а также о возвращении на родину пяти членов экипажа сухогруза, не участвующих в поддержании жизнеспособности судна. Он заявил, что сейчас собственник балкера разрабатывает документацию по снятию An Yang 2 с мели.

«Эти работы планируется провести летом при благоприятных погодных условиях», — добавил Жоголев.

Сухогруз сел на мель 8 февраля в устье реки Казачки. Он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. На An Yang 2 находится 1000 тонн угля, а также 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута. Экипаж судна состоит из 20 граждан КНР.

Росморречфлот сообщал, что балкер не удержал управление при снятии с якоря и сел на мель за пределами акватории порта Невельск. В ведомстве заявили, что специалисты провели осмотр акватории от аварийного судна до береговой черты на наличие утечек нефтепродуктов. Следов их разлива и загрязнения они не обнаружили.

Ранее танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Турции.