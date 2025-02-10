На Сахалине не выявили разлива нефтепродуктов в районе севшего на мель балкера

Следов разлива нефтепродуктов не выявили в районе севшего на мель сухогруза КНР

Специалисты не выявили следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории в районе севшего на мель у города Невельска Сахалинской области китайского сухогруза. Об этом сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.

Спасатели Морспасслужбы развернули операцию по недопущению нефтеразлива с судна An Yang 2, которое не удержало управление при снятии с якоря и село на мель за пределами акватории морского порта Невельск, рассказали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Они провели визуальный осмотр акватории от аварийного судна до береговой черты на наличие утечек нефтепродуктов.

«Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории не выявлено», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия находятся водолазы, которые обследуют подводную часть балкера, когда позволит погода.

По информации от капитана аварийного судна, которую передает Росморречфлот, имеются две пробоины в балластных танках и форпика, утечек нефтепродуктов не обнаружено. Все запасы находятся в «подвесных» танках и топливу ничего не угрожает. Все судовые системы и механизмы судна исправны.

Сухогруз сел на мель в ночь на 9 февраля в устье реки Казачка. На An Yang 2 находится груз в виде 1 000 тонн угля. На судне также находятся 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута.

Ранее сообщалось, что севшее на мель у Сахалина китайское судно обследует подводный беспилотник МЧС.