Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине не выявили разлива нефтепродуктов в районе севшего на мель балкера

Следов разлива нефтепродуктов не выявили в районе севшего на мель сухогруза КНР
close
Telegram-канал «РосМорРечФлот»

Специалисты не выявили следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории в районе севшего на мель у города Невельска Сахалинской области китайского сухогруза. Об этом сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.

Спасатели Морспасслужбы развернули операцию по недопущению нефтеразлива с судна An Yang 2, которое не удержало управление при снятии с якоря и село на мель за пределами акватории морского порта Невельск, рассказали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Они провели визуальный осмотр акватории от аварийного судна до береговой черты на наличие утечек нефтепродуктов.

«Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории не выявлено», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия находятся водолазы, которые обследуют подводную часть балкера, когда позволит погода.

По информации от капитана аварийного судна, которую передает Росморречфлот, имеются две пробоины в балластных танках и форпика, утечек нефтепродуктов не обнаружено. Все запасы находятся в «подвесных» танках и топливу ничего не угрожает. Все судовые системы и механизмы судна исправны.

Сухогруз сел на мель в ночь на 9 февраля в устье реки Казачка. На An Yang 2 находится груз в виде 1 000 тонн угля. На судне также находятся 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута.

Ранее сообщалось, что севшее на мель у Сахалина китайское судно обследует подводный беспилотник МЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами