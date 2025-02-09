Сильный шторм и пробоина на борту. Режим ЧС ввели на Сахалине из-за севшего на мель сухогруза

Глава Сахалина Лимаренко: владельцы севшего на мель судна могут его бросить

Режим ЧС ввели на Сахалине из-за получившего пробоину и севшего на мель китайского сухогруза An Yang 2, на борту которого находятся тысяча тонн угля и 706 тонн мазута. На судне остаются 20 членов экипажа, никто из них не запрашивал медицинской помощи. Из-за плохих погодных условий спасатели не могут подобраться к сухогрузу. По предварительным данным, разлива топлива нет, власти держат ситуацию на особом контроле. Что известно о попавшем в беду судне — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 8 февраля в устье реки Казачка в Невельском районе Сахалинской области на мель сел китайский сухогруз An Yang 2: он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. Губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что угрозы жизни и здоровью экипажа нет, разлива топлива удалось избежать.

«По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Римшей. Все профильные службы мобилизованы, организовано круглосуточное дежурство», — написал глава региона в Telegram и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Впоследствии МЧС объявило о введении режима ЧС муниципального характера в Невельском районе. По данным ведомства, всего на борту находятся 20 членов экипажа, они не нуждаются в медицинской помощи. «Организован постоянный мониторинг береговой линии. От МЧС России привлекались 16 человек и семь единиц техники», — рассказали в министерстве.

Следователи уже организовали проверку по факту ЧП.

«По предварительным данным, 8 февраля 2025 года из-за погодных условий судно иностранного государства, груженное углем, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта Невельск Сахалинской области», — отметили в СК.

Сахалинский следственный отдел на транспорте МСУТ СК России начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта».

Что перевозит сухогруз

Изначально Telegram-канал Baza сообщил, что на борту судна находятся 56 тонн дизельного топлива, еще 706 тонн мазута и тысяча тонн угля. При этом исполняющий обязанности капитана морского порта Невельск Аркадий Макаров заявил, что An Yang 2 перевозил 700 тонн мазута и порядка 100 тонн двигательного топлива.

В Росморречфлоте пояснили РИА Новости, что судно не перевозило мазут в качестве груза, он присутствует на борту лишь как топливо.

«Грузом является тысяча тонн угля. На судне в виде судового топлива для главного двигателя находятся 54 тонны дизтоплива и 706 тонн мазута. Все запасы находятся в «подвесных» танках. Топливу ничего не угрожает», — заявили в ведомстве.

Владельцы могут бросить

По словам Лимаренко, сахалинские власти поддерживают постоянную связь с членами экипажа, но из-за сильного шторма спасатели не могут подобраться к судну .

«Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия», — уточнил губернатор.

Ситуацию с сухогрузом он разобрал на совещании с членами регионального правительства и руководителями профильных служб.

«Сейчас главная задача — исключить экологические риски. Все необходимые меры уже принимаются. Этот случай не первый: в 2021 году другое китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда его владельцы отказались решать проблему, переложив все расходы на регион», — напомнил Валерий Лимаренко.

Он также выразил опасения, что и в этот раз владельцы «бросят судно», так как оно «имеет существенное повреждение» и его ремонт сейчас невозможен.

Источник «Известий» сообщил, что на борту сухогруза достаточно запасов питьевой воды и продуктов питания. Помощь готовы оказать два судна — буксир «Рубин» и «Спасатель Кавдейкин». Ориентировочно, спасательные работы могут начать 10 февраля.