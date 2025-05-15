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В Сибири в ближайшие дни ожидается температура до плюс 30℃

Вильфанд: погода до плюс 30℃ прогнозируется в ближайшие дни в Сибири
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В ближайшие дни в сибирских регионах ожидается жаркая погода с температурами до 30 градусов выше нуля, что связано с перемещением теплых воздушных масс из Азии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«Супержаркая погода в течение двух дней прогнозируется в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области температура будет достигать плюс 28–30 градусов, а в Алтайском крае — выше плюс 30, и на самом юге Алтая — тоже до плюс 35 градусов. И связано это с тем, что воздушные массы будут поступать из Туркменистана. А в Туркменистане просто потрясающая ситуация: дневные температуры около плюс 40, а ночные — выше 25», — отметил он.

Ожидается, что температура в регионах будет на 10–12℃ выше нормы. В субботу и воскресенье прогнозируется возвращение температуры к отметкам около 20℃.

В солнечное лето нехватка витамина D может оставаться актуальной проблемой, даже в экваториальных странах, отметил в интервью «Газете.Ru» врач Константин Меркель, ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии Пироговского университета.

Ранее в метеобюро рассказали, когда в Москву вернется теплая погода.

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