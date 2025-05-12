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В метеобюро рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

Синоптик Позднякова: тепло в Москву вернется к середине недели
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что тепло вернется в Москву лишь в четверг, передает РИА Новости.

По ее словам, первая половина недели будет довольно холодная и с осадками различной интенсивности. Синоптик уточнила, что во вторник днем местами ожидаются сильные дожди.

«Циклон, который сейчас определяет холодную погоду, сольется с южными потоками, поэтому усилится конвекция и температура хотя немного и повысится по сравнению с сегодняшним днем, ощущение тепла мы пока не получим», — сообщила Позднякова.

В среду неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится в Москве, ветер ожидается «довольно порывистый». Температура в ночные часы поднимется до +4-6°C, дневная — до +13°C.

«Скорее всего, тепло мы почувствуем в четверг, хотя температура в дневные часы будет +14-16°C. Ветер стихнет, поэтому будет более комфортная погода», — отметила синоптик.

По словам Поздняковой, в пятницу и субботу атмосферное давление повысится, столица окажется на периферии антициклона. В дневные часы местами возможны небольшие кратковременные осадки. В субботу минимальная температура составит +7-12°C, дневная — +15-20°C. Таким образом, она приблизится к климатической норме.

До этого синоптик Вильфанд предупредил о ночных заморозках в Сибирском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах РФ. По его словам, ночью температура будет колебаться в диапазоне от 0°C до -5°C.

Ранее россиянам рассказали, когда появится намек на майское тепло.

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