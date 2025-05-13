В Госдуме призвали не отключать горячую воду из-за холодов

Отключение горячей воды в квартирах следует перенести из-за холодной погоды, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат отметил, что плановое отключение горячей воды привязано к календарю, однако середина мая оказалась холоднее, чем прогнозировалось. При такой низкой температуре отключение горячей воды небезопасно для здоровья, особенно для детей и людей преклонного возраста. Поэтому график отключения горячей воды можно перенести без ущерба для запланированных работ.

Кошелев подчеркнул, что сохранение здоровья многих граждан намного важнее, чем формальное соблюдение графика.

11 мая сообщалось, что в Приморском крае ветераны и дети войны остались без горячей и холодной воды перед Днем Победы.

До этого председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин объяснил, что российское жилищно-коммунальное хозяйство не может отказаться от ежегодных плановых отключений горячего водоснабжения, потому что в стране применяются централизованные системы теплоснабжения. По его словам, россияне могут рассчитывать только на то, что в стране в течение 10-20 лет произойдет сокращение продолжительности отключений горячей воды.

Ранее москвичам рассказали, что делать при слишком долгом отключении горячей воды.