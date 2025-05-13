Солнечная погода даже на экваторе не помогает синтезировать витамин D в нужном количестве, рассказал врач

В солнечное лето дефицит витамина D все равно может оставаться распространенной проблемой, даже если мы рассматриваем солнечные экваториальные страны, рассказал «Газете.Ru» врач, ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии Пироговского университета Константин Меркель.

Под воздействием UVB-лучей (длина волны 280–315 нм – средних ультрафиолетовых волн) в коже запускается процесс синтеза витамина D. Его интенсивность зависит от времени года и инсоляции.

«Как бы парадоксально это ни звучало, но в солнечное лето дефицит витамина D все равно может оставаться распространенной проблемой, даже если мы рассматриваем солнечные экваториальные страны. Причина данного явления заключается в том, что использование солнцезащитных кремов или же высокая концентрация феомеланина в коже способны сильно замедлять синтез витамина. В городах же, где воздух загрязнен, UVB-лучи рассеиваются, а проведение значительной части времени в помещении сокращает время инсоляции. Однако, существует и сравнительно парадоксальный контрпример. Известно, что жители Скандинавии (несмотря на малое количество солнечных дней) страдают от дефицита витамина D гораздо реже, благодаря богатой жирной морской рыбе диете», – объяснил врач.

По его словам, дефицит витамина D можно закрыть не только с помощью правильной диеты, но и БАДов. В этом случае важно сдать анализ крови для определения уровня витамина и пройти консультацию с врачом.

«В целом, норма для каждого человека индивидуальная (в зависимости от частных особенностей метаболизма каждого конкретного индивида), но считается, что норма потребления для взрослых — 600–800 МЕ (международных единиц) в сутки», – заключил доктор.

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