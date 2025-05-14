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Мэр Парижа снова искупается в Сене

Мэр Парижа Идальго вновь искупается в Сене в честь открытия реки для купания
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Shutterstock

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что снова искупается в реке Сена перед ее открытием для купания граждан в июле, передает РИА Новости.

«Да, я вновь поплаваю в Сене», — сказала мэр на пресс-конференции в Париже.

Идальго уточнила, что с 5 июля и до конца августа на реке организуют три места для общественного купания, где будут дежурить спасатели. На других участках Сены купание по-прежнему останется под запретом.

Также в мэрии Парижа обратили внимание на разработанный совместно с государственными службами и региональным агентством здравоохранения протокол, согласно которому места для купания власти намерены закрывать в те дни, когда условия не позволяют обеспечить безопасность купальщиков. К ним относятся, например, сильное течение, недостаточное качество воды и чрезмерное количество осадков.

В июле 2024 года Идальго искупалась в Сене. Она хотела на личном примере продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований в рамках летних Олимпийских игр. Впоследствии тренировки и состязания все-таки пришлось переносить из-за угрозы для здоровья спортсменов.

Ранее министр здравоохранения США вместе с внуками искупался в реке с нечистотами.

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