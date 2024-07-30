Опасные бактерии и дикое течение. Почему перенесли олимпийские соревнования на Сене Турнир по триатлону на Олимпиаде перенесли на 31 июля из-за грязной воды в Сене

Олимпийские соревнования по мужскому триатлону перенесли на 31 июля из-за грязной воды в Сене. Количество опасных бактерий в реке резко увеличилось: из-за сильного ливня в реку попали сточные воды. Организаторы надеются, что вода в реке очистится до следующего дня. Но даже в этом случае спортсменам придется плыть без единой тренировки, что опасно для жизни с учетом мощного течения, которое усилилось после дождя.

Спортсменов не пускают в Сену даже тренироваться

Организаторы Олимпийских игр в Париже — 2024 уже дважды отменили запланированные тренировки триатлетов на Сене — 28 и 29 июля. Причина: высокий уровень загрязнения воды, который может вызвать кишечные и кожные инфекции у спортсменов.

Теперь дело дошло и до официальных соревнований: розыгрыш медалей в мужском триатлоне перенесен с 30 июля на 31-е.

В 3:00 вторника организаторы взяли пробы воды в Сене, а уже в 3:30 было принято решение о переносе.

Мужской и женский турниры теперь должны пройти в один день с минимальным перерывом: женщины стартуют 31 июля в 9:00 по московскому времени, а мужчины — в 11:45, если соревнования вновь не перенесут.

«Перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным Международной федерацией триатлона пороговым значениям для плавания, — говорится в заявлении World Triathlon. — Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения соревнований.

Несмотря на улучшение качества воды в последние часы, показатели в некоторых точках маршрута все еще превышают допустимые пределы».

Почему операция по очистке Сены провалилась

В Сене было официально запрещено купаться на протяжении последних 100 лет. В реку продолжительное время сливались потоки воды из канализации, а также выбрасывался мусор и токсичные отходы, что привело к масштабному загрязнению: там даже не водится рыба.

Организаторы Олимпийских игр потратили на очистку Сены €1,4 млрд и построили подземный резервуар, куда перенаправляют теперь сточные воды.

Однако все карты спутал сильнейший ливень, который начался в день открытия Олимпиады и завершился лишь к вечеру следующего дня. В Сену снова полились сточные воды с высоким содержанием бактерий, и количество кишечной палочки превысило допустимые нормы.

Теперь организаторы Игр надеются, что воду удастся очистить до 31 июля.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что жара +30 градусов и отсутствие дождей поспособствует тому, что в реку перестанут поступать сточные воды.

Кроме того, солнечная погода помогает уменьшению в воде кишечной палочки, которая не любит подобные условия.

«Уровень загрязнения воды быстро снижается, и ожидается жаркая погода, — заявил Адамс. — Мы уверены, что проведем соревнования по триатлону».

Правда, новый прогноз погоды обещает ливень и грозы вечером 30 июля. Так что проведение соревнований 31-го числа все еще под вопросом.

Сена угрожает жизни спортсменов не только из-за бактерий

По информации Sports, после мощного ливня на выходных уровень воды в реке поднялся, и течение стало превышать максимально допустимый порог в 1 метр в секунду.

Учитывая, что спортсменам до сих пор не позволили провести ни одну тренировку, им придется плыть наугад, не зная досконально расположения буйков и особенностей мощного течения (причем половину дистанции придется плыть против него).

Это может представлять опасность для спортсменов похлеще гастроэнтерита.

Почему нельзя перенести соревнования в другую реку

Триатлон — это мультиспортивная гонка, в которой спортсмены соревнуются в плавании, велогонке и беге.

И если для плавания на открытой воде во Франции есть резервная локация — река Марна к востоку от Парижа, — то для соревнований на велосипедах и в легкой атлетике локации подготовлены только в столице.

Таким образом, триатлетам придется плыть либо в Сене, либо нигде.

Что будет, если Сена останется грязной

Резервным днем для проведения соревнований по триатлону назначили 2 августа. Если к этой дате река не очистится, то соревнования проведут в формате дуатлона — без плавания, только с бегом (5 км) и велогонкой (40 км).

Ранее соревнования по дуатлону никогда не проводились в рамках Олимпийских игр. Стоит ли говорить, что это совсем не тот формат, к которому четыре года готовились спортсмены?