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Министр здравоохранения США вместе с внуками искупался в реке с нечистотами

NYT: глава минздрава США Кеннеди-младший с внуками купался в реке с нечистотами
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xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди – младший вместе с внуками искупался в реке с нечистотами около Вашингтона. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший опубликовал в воскресенье фотографии себя и своих внуков, плавающих в загрязненном ручье Вашингтон, где купание запрещено, поскольку он используется для слива канализации», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что канал Рок-Крик, протекающий через большую часть северо-запада Вашингтона, используется для отвода излишков сточных и ливневых вод во время дождей. Канал, пишет NYT, «сильно загрязнен фекалиями» и содержит большое количество бактерий, включая кишечную палочку.

Несмотря на это, Кеннеди в минувшие выходные поделился фотографиями, на которых он купается в Рок-Крике, причем на одном из снимков он полностью погружен в воду.

При этом в феврале Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News отметил, что уровень заболеваемости среди граждан США является самым высоким среди всех стран мира.

Ранее минздрав США призвал одного из губернаторов сесть на строгую диету.

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