Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Парижа оценила влияние очистки Сены перед Олимпиадой на экологию

Мэр Парижа Идальго: очистка Сены имеет большое значение для сохранения Океана

close
100%
Abdul Saboor/Reuters

Мэр французской столицы Анн Идальго искупалась в Сене в попытке на личном примере продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований в рамках летних Олимпийских игр. Об этом пишет газета «Известия».

По информации журналистов, 17 июля глава Парижа вместе с руководителем оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге опустилась в Сену со специального понтона. Незадолго до этого место, где чиновники совершили заплыв, обследовали специалисты. Они достали со дна реки два велосипеда и скутер.

В материале отмечается, что купание мэра в Сене должно было состояться еще в июне. Но тогда в воде зафиксировали большое количество бактерий, в некоторых районах соответствующие показатели превышали норму. Причиной послужили сильные дожди в Париже и увеличение объема сбрасываемых в реку сточных вод, говорится в публикации.

На этом фоне очистка Сены от мусора стала для местных властей большим испытанием. После заплыва Идальго заявила, что если бы не Олимпийские игры, этого бы вообще не произошло.

«Очистка вод Сены позволит не только провести соревнования на Играх, но и плавать в реке после Игр. Очисткой реки мы вносим вклад также и в сохранение Океана», — добавила глава французской столицы.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Они станут 33-й по счету летней Олимпиадой.

Ранее США пригрозили лишением права провести Олимпийские игры в 2028 и 2034 годах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами