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В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров

МЧС РФ: площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 576 тысяч гектаров
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МЧС России

Площадь лесных пожаров, бушующих на территории Забайкальского края, превысила 500 тыс. гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, сейчас в регионе действуют 45 природных пожаров. При этом пламя распространилось на площади более 576 тыс. гектаров.

«Семь пожаров локализованы на более 117 тыс. гектаров. Силы <...> наращиваются и передислоцируются», — говорится в заявлении.

Из него следует, что площадь лесных пожаров в Читинском муниципальном округе составляет свыше 31 тыс. гектаров. На этом фоне одну из группировок спасателей МЧС РФ направили в населенные пункты Яблоново, Сохондо и Тургутуй. Также к ликвидации возникших здесь возгораний привлекли самолеты Ил-76, которые сбросили на землю 126 тонн воды.

«Угрозы населенным пунктам нет», — подчеркивается в публикации.

В Забайкальском крае уже неделю бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру региона — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 мая в Рослесхозе сообщили об отправке 100 парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиационных отделений в Забайкальский край. Они прибыли в регион, чтобы принять участие в тушении лесных пожаров.

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.

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