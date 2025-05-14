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В Иркутске пьяный водитель разбил четыре автомобиля

«Babr Mash»: в одном из дворов Иркутска пьяный водитель разбил четыре авто
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Кадр видео: Telegram-канал «Babr Mash»

Минимум четыре машины разбил пьяный водитель в одном из дворов Иркутска. Об этом сообщает «Babr Mash».

«Мужчина за рулем Jetour навел шороху на улице Розы Люксембург. Очевидцы говорят, был глубоко подшофе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле нарушителя сидела жена и двое детей, однако это никак не остановило владельца иномарки. Водителя задержала полиция. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

3 мая водитель Chevrolet Camaro устроил массовую аварию в Туле. Несколько человек получили травмы, среди них была женщина, которую не удалось спасти. Позже выяснилось, что за рулем был член Центрального комитета (ЦК) КПРФ Дмитрий Дубовенко.

Недавно на территории Варненского района Челябинской области трое детей были госпитализированы после ДТП, в котором грузовик не пропустил легковой автомобиль.

Ранее на трассе в Ленобласти машина сгорела дотла после массового ДТП.

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