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На трассе в Ленобласти машина сгорела дотла после массового ДТП

На трассе под Ям-Ижорой массовое ДТП закончилось пожаром и пробкой в 4 км

В Тосненском районе Ленинградской области произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

По его данным, авария произошла в 11:40 на 672-м км автодороги М-10 «Россия», когда 85-летний водитель «ВАЗа», не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с тягачом Mercedes, после чего выехал на встречную полосу, наехал на металлическое ограждение, а затем столкнулся с Geely. Последним транспортным средством управляла 23-летняя девушка, ее машину отбросило в сторону, где она врезалась в Skoda, после чего ее автомобиль загорелся. Девушке удалось спастись, но после ДТП в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован водитель «ВАЗа».

Как уточняет «Mash на Мойке», на месте происшествия образовалась пробка около четырех километров, сейчас на подъезде к Ям-Ижоре организовано реверсивное движение.

4 мая на внутренней стороне 19-го км МКАД произошло возгорание легкового автомобиля. В результате возгорания образовалась автомобильная пробка длиной в один километр. В дептрансе посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Ранее пожар заблокировал самый длинный автомобильный тоннель в России.

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