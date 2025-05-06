Увеличилось число погибших при ДТП с членом КПРФ Дубовенко

РЕН ТВ: число жертв при ДТП в Туле с членом КПРФ Дубовенко выросло до двух

Число жертв при ДТП в Туле, виновником которого стал член Центрального комитета (ЦК) КПРФ Дмитрий Дубовенко, выросло до двух. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, в больнице скончался водитель машины, в которую на полном ходу влетел автомобиль Chevrolet Camaro, за рулем которого находился Дубовенко. Пассажирка авто погибла на месте.

По словам очевидицы происшествия, Camaro Дубовенко ехал наперегонки с другим автомобилем. Местные жители рассказали, что в этом месте постоянно происходят неформальные соревнования между владельцами дорогих машин.

Массовое ДТП произошло 3 мая. Telegram-канал SHOT писал, что водитель Chevrolet Camaro вылетел на встречку и врезался в Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. На тот момент не было известно, кто находился за рулем Chevrolet.

4 мая в КПРФ подтвердили причастность Дубовенко к произошедшему.

Ранее сообщалось, что банда автоподставщиков устроила 500 аварий в Москве.