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Под Челябинском легковушка с пятью детьми угодила под грузовик

В Челябинской области три ребенка пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой

На территории Варненского района Челябинской области трое детей были госпитализированы после ДТП, в котором грузовик не пропустил легковой автомобиль. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

По ее данным, ДТП произошло в 16:25 (14:25 мск) на 82 км автодороги «Черноречье-Чесма- Варна-Карталы-Бреды». Предварительно 54-летний водитель грузовика Howo на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу водителю Lada Granta, ехавшему по главной дороге. В легковом автомобиле было семь пассажиров, пятеро из них — несовершеннолетние. Они не были пристегнуты ремнем безопасности. В результате столкновения транспортных средств трое детей были доставлены в медучреждение.

Вечером 8 мая в Бокситогорске Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девушки. Инцидент произошел в квартале садоводства «Металлург». 19-летний водитель Nissan Primera не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся и загорелся. В результате аварии две пассажирки — 16-летняя девятиклассница и 15-летняя семиклассница — были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Ранее в Петербурге велосипедист сбил девочку, проехался по ней и попал на видео.

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