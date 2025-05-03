В Туле водитель Chevrolet устроил массовое ДТП на встречной полосе

Водитель Chevrolet Camaro устроил массовую аварию в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, машина принадлежит депутату ЦК КПРФ Тулы Дмитрию Дубовенкову.

«Водитель Chevrolet Camaro вылетел на встречку и врезался в Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. Водитель Toyota госпитализирован. Местные жители утверждают, что за рулем сидел Дмитрий Дубовенко», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пассажирка японской иномарки получила серьезные травмы, спасти ее не удалось. На данный момент на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

Недавно в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, после чего скрылась с места ДТП. Как уточнил источник, После наезда на посетителей ресторана Ее автомобиль был задержан правоохранителями. После этого женщина «устроила истерику».

До этого в немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, в результате минимум три человека получили травмы.

Ранее массовое ДТП заблокировало движение на МКАД.