В Эгейском море произошло землетрясение

У берегов Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр находился в 66 км к югу от острова Карпатос в Эгейском море. Там живут около 2,2 тыс. чел. Очаг землетрясения находился на глубине 14 км.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула в Турции. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в Управлении чрезвычайными ситуациями и катастрофами республики (AFAD). Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили жителей о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.