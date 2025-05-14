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Против журналистки Фельгенгауэр возбудили новое уголовное дело

РИА: против журналистки-иноагента Фельгенгауэр завели второе уголовное дело
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Пресс-служба «Эхо Москвы»/РИА Новости

Против объявленной иноагентом журналистки Татьяны Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) (настоящая фамилия — Шадрина) возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Как уточняется, второе дело завели по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета»).

Минюст внес Фельгенгауэр в список иноагентов в октябре 2022 года. Основанием для ее включения в перечень стала статья 2.1 Федерального закона от 28.12.2012 №272-ФЗ («О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»). В 2023 году женщину несколько раз штрафовали за отказ использовать маркировку иностранного агента в постах в ее социальных сетях.

В сентябре прошлого года Фельгенгауэр стала фигурантом дела о нарушении закона об иноагентах. В декабре она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Ранее Дерипаска заключил мировое соглашение с Фельгенгауэр.

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