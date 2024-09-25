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Журналистка Татьяна Фельгенгауэр стала фигурантом уголовного дела

ТАСС: в отношении Фельгенгауэр завели дело о нарушении закона об иноагентах

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Пресс-служба «Эхо Москвы»/РИА Новости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналистки Татьяны Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) в связи с нарушением ею закона об иностранных агентах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«СК [РФ] возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента) в отношении Шадриной Т. В.», — рассказал источник.

Из материала следует, что по этой статье журналистке грозит наказание вплоть до лишения свободы на два года.

В апреле 2024 года агентство РИА Новости сообщило, что Фельгенгауэр может стать фигурантом уголовного дела из-за отсутствия маркировки иностранного агента в ее постах в мессенджере Telegram. Уже тогда в отношении журналистки начали проверку по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

15 декабря 2023 года Никулинский районный суд Москвы обязал Фельгенгауэр выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей. Причиной послужил отказ использовать маркировку иностранного агента в социальных сетях.

По данным ТАСС, тогда Фельгенгауэр уже во второй раз привлекли к административной ответственности за подобное правонарушение. В первый раз это произошло в мае прошлого года, при этом журналистку оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Ранее против российского журналиста Сергея Лойко (признан в РФ СМИ-иноагентом) завели уголовное дело.

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