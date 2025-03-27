Дерипаска заключил мировое соглашение с Фельгенгауэр и Плющевым

В Москве суд утвердил мировое соглашение Дерипаски с Фельгенгауэр и Плющевым

Мировое соглашение бизнесмена Олега Дерипаски с журналистами Татьяной Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) и Александром Плющевым (признан в РФ иностранным агентом) по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации утвердил Таганский суд Москвы. Об этом пишет РБК.

Фельгенгауэр и Плющев удалят информацию и опубликуют опровержение, говорится в публикации.

16 декабря 2024 года стало известно, что Дерипаска подал иск в Таганский районный суд Москвы на журналистку и главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов), а также правозащитницу Ольгу Романову (признана в РФ иностранным агентом), журналистов Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева.

В феврале текущего года представитель Певчих попросил отложить судебное заседание «для обсуждения со стороной истца возможное заключение мирового соглашение».

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее Певчих внесли в базу украинского сайта «Миротворец».