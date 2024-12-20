Журналистку Фельгенгауэр заочно арестовали за неисполнение обязанностей иноагента

Никулинский суд Москвы заочно арестовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) (Шадрину) за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В ходатайстве следствия говорится, что избрание более мягкой меры пресечения невозможно, потому что журналистка «скрывается от следствия, в связи с чем имеются основания полагать, что в настоящее время [она] продолжает заниматься преступной деятельностью».

25 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Фельгенгауэр в связи с нарушением ею закона об иноагентах.

До этого журналистку дважды привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей иностранного агента и отказ использовать соответствующую маркировку в социальных сетях.

В мае 2023 года суд оштрафовал ее на 30 тыс. рублей, а в декабре того же года — на 40 тыс. рублей. Тогда дело Шадриной также рассматривал Никулинский районный суд Москвы.

Ранее в России предложили признать Санта-Клауса иноагентом.