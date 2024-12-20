Журналистку Фельгенгауэр объявили в международный розыск

Никулинский суд Москвы объявил в розыск журналистку Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) (настоящая фамилия — Шадрина). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Несколькими часами ранее Никулинский суд Москвы заочно арестовал журналистку за неисполнение обязанностей иностранного агента. В ходатайстве следствия говорилось, что избрание более мягкой меры пресечения невозможно, поскольку Фельгенгауэр «скрывается от следствия, в связи с чем имеются основания полагать, что в настоящее время она продолжает заниматься преступной деятельностью».

В сентябре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Фельгенгауэр в связи с нарушением ею закона об иностранных агентах. По этой статье журналистке грозит до двух лет лишения свободы.

В апреле в отношении Фельгенгауэр началась проверка по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Ее причиной стали неоднократные посты в мессенджере Telegram, которые журналистка не маркировала надлежащим образом.

Ранее в одном из треков Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) нашли доказательство его иноагентства.