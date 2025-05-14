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Геологи зафиксировали землетрясение у берегов Мексики

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Мексики
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у западного побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился на расстоянии 295 километров к северо-западу от города Ла-Крус-де-Лорето. Очаг залегал на глубине 10 км.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступали.

До этого в районе итальянского Неаполя днем произошло землетрясение магнитудой 4,4. Уточняется, что за первым землетрясением последовал новый толчок магнитудой 3,5.

В ночь на 13 мая МЧС сообщало о землетрясении магнитудой 5,1 на Камчатке в акватории Авачинского залива. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров на расстоянии 73 километра от краевого центра.

12 мая сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Карибского моря у побережья Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что в США может произойти мощное цунами и сильнейшее землетрясение.

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