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В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение

МЧС: в Авачинском заливе Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 5,1
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Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает главное региональное управление МЧС.

Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров на расстоянии 73 километров от краевого центра. В отдельных частях Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Спустя несколько минут в том же месте произошел афтершок магнитудой 4,6. Этот подземный толчок ощущался в Петропавловске-Камчатском силой до 2 баллов.

12 мая сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Карибского моря у побережья Венесуэлы.

В тот же день в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.

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