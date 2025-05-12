Землетрясение произошло у побережья Венесуэлы

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Карибского моря у побережья Венесуэлы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В публикации отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 3:42 мск, а его эпицентр находился в 108 км восточнее города Карупано на полуострове Пария (Венесуэла) и 85 км западнее столицы Республики Тринидад и Тобаго — города Порт-оф-Спейн.

Подчеркивается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «довольно сильное».

До этого сообщалось, что в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Утром 7 января в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение. По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1, но сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8. В результате случившегося не стало 95 человек, еще 130 получили травмы различной степени тяжести. Сейсмологи зарегистрировали более 500 афтершоков, а Эверест закрывали для туристов.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.