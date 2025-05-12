Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение произошло у побережья Венесуэлы

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Венесуэлы
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Карибского моря у побережья Венесуэлы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В публикации отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 3:42 мск, а его эпицентр находился в 108 км восточнее города Карупано на полуострове Пария (Венесуэла) и 85 км западнее столицы Республики Тринидад и Тобаго — города Порт-оф-Спейн.

Подчеркивается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «довольно сильное».

До этого сообщалось, что в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Утром 7 января в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение. По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1, но сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8. В результате случившегося не стало 95 человек, еще 130 получили травмы различной степени тяжести. Сейсмологи зарегистрировали более 500 афтершоков, а Эверест закрывали для туристов.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами