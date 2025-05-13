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В Италии произошло сильное землетрясение

Ingv: в районе Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4
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Uwe Anspach/Global Look Press

В районе итальянского Неаполя днем во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,4.Об этом сообщается на сайте Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Уточняется, что за первым землетрясением последовал новый толчок магнитудой 3,5.

По данным Ingv, в Флегрейских полях, крупном вулканическом регионе, фиксируется сильная сейсмическая активность. Подобное происходило в середине марта этого года. Эпицентр нынешних толчков находится к западу от Неаполя, в его пригородах. Местные жители отчетливо ощутили землетрясения. По данным местного издания Mattino, власти эвакуировали университет Фридриха II в Неаполе и несколько школ, чтобы обеспечить безопасность людей.

В ночь на 13 мая МЧС сообщало о землетрясении магнитудой 5,1 на Камчатке в акватории Авачинского залива. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров на расстоянии 73 километра от краевого центра.

Ранее землетрясение произошло у побережья Венесуэлы.

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