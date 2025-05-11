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В США может произойти мощное цунами и сильнейшее землетрясение

Daily Mail: США угрожает землетрясение магнитудой 9 баллов и 30-метровое цунами
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Depositphotos

На западном побережье США может произойти мощное землетрясение магнитудой выше девяти баллов и разрушительное цунами. Угроза связана с активностью 970-километрового подводного разлома от Канады до Калифорнии, сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование.

Ученые провели высокоточное картографирование океанического дна и выявили четыре сегмента разлома, где тектонические плиты создают критическое давление. По их оценкам, высота волн цунами может достичь 30 метров, что приведет к массовым разрушениям в прибрежных зонах Северного Орегона, Вашингтона и Южной Британской Колумбии.

«Экономический ущерб будет колоссальным, а число жертв — исчисляться тысячами. Даже отдаленные штаты пострадают из-за загрязнения воды и химических выбросов», — отмечают эксперты.

10 мая в американском штате Теннесси произошло землетрясение магнитудой 4,1. По данным Геологической службы США (USGS), толчки ощущались на большой территории, включая Атланту, западную часть Северной Каролины и другие районы.

Ранее концерт Metallica вызвал землетрясение.

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