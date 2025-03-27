Следствие уличило экс-замглавы «Роснано» в попытке скрыть имущество

Со счетов экс-замруководителя «Роснано» Бориса Подольского по нотариальной доверенности были сняты более 200 млн рублей. Следствие расценило это как попытку скрыть имущество, передает ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста бывшему чиновнику.

«Установлено, что уже после избрания меры пресечения Подольский пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество. Эти действия были выражены в закрытии счетов», — сообщил следователь на суде.

1 февраля Мещанский суд Москвы заключил под стражу Подольского. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Также была арестована директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано» Марина Касенкова. Под стражу взяли и финансового директора компании Артура Галстяна.

По версии следствия, в 2017 году фигуранты дела предоставили заведомо ложные сведения о финансовом состоянии «Роснано», чтобы скрыть плохие результаты деятельности. Это позволило избежать отзыва государственных гарантий и получить дополнительное финансирование. В период с 2022 по 2024 год государство направило «Роснано» более 43 млрд рублей.

Ранее суд арестовал имущество трех топ-менеджеров «Роснано».