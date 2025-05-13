Суд отказался снять арест с активов Чубайса

Суд в Москве отказал Чубайсу в снятии ареста с активов на 5,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отказал бывшему руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу в снятии ареста с его счетов и имущества на 5,6 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«В то же время суд частично изменил обеспечительные меры, оставив арест денежных средств в пределах суммы иска, но за исключением 50% заработной платы или иных доходов Чубайса», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что «Роснано» хочет взыскать с Чубайса и бывших топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн.

Как отмечается, «Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что суд считает, что Чубайс может вывести свои активы из РФ в случае снятия с них ареста.