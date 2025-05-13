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Станцию метро оцепили в Нижнем Новгороде из-за подозрительного чемодана

В Нижнем Новгороде оцепили станцию метро «Бурнаковская» из-за чемодана
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Telegram-канал Мой Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде оцепили станцию метро «Бурнаковская» из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

На фотографии, опубликованной каналом, видно, что рядом с лавочкой стоит подозрительный чемодан. Часть станции оцепили сотрудники полиции.

16 апреля стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении мигранта, который напал на пенсионерку в московском метро. Инцидент произошел на станции «Филатов луг». Причиной конфликта стала видеозапись — пожилая пассажирка снимала мужчину и его спутницу в никабе. После этого начался словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Мужчина набросился на пенсионерку с кулаками и сломал ей планшет, сама же женщина попыталась стянуть с его спутницы никаб. Пенсионерка оказалась бывшей заложницей банды Шамиля Басаева и рассказала, что до сих пор боится людей в мусульманской одежде в общественных местах.

2 апреля сообщалось, что на станции метро «Арбатская» в Москве женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего поезда. В результате 45-летний москвич получил травму ноги, его доставили в больницу. Там пострадавшему диагностировали перелом бедренной кости.

Ранее петербуржец разбил дверь метро кирпичом, чтобы зайти и погреться.

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